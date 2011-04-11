-DANIŞTAY YGS DOSYASINI İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Danıştay, 27 Mart 2011'de yapılan Yükseköğretim Geçiş Sınavı'nın (YGS) iptali istemiyle açılan davada, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi. Danıştay 8. Dairesinin görevsizlik kararında, ''söz konusu sınavın düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı'' belirtildi. ''YGS'de şifreleme yapıldığı'' iddiaları üzerine 27 Mart 2011'de yapılan YGS'nin iptali istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında, 2576 sayılı yasaya göre idare mahkemelerinin hangi davalara bakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, 4575 sayılı yasada da bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerin, Danıştay'da görüleceğinin kurala bağlandığı ifade edildi. 2577 sayılı yasada ise göreve ilişkin kurallar saklı kalmak koşuluyla, bu yasada veya özel yasalarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması durumunda, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan mercinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğunun belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi: ''Dosyanın İncelenmesinden, 27 Mart 2011 günü yapılan YGS'nin dava konusu edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 2575 sayılı Yasanın 24/c maddesi kapsamında düzenleyici işlem niteliğinde olmayan dava konusu işleme ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevinin, işlemi tesis eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.'' Daire bu gerekçelerle, oybirliğiyle davayı görev yönünden reddederek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi.