Danıştay ve Yargıtay'ın yeni üyeleri belli oldu

T24 - HSYK gece yarısı yeni Danıştay ve Yargıtay üyelerini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan soruşturmada Genelkurmay’ın kozmik odalarında arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Kayan, Yargıtay üyesi oldu.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay ve Danıştay’ın yeni üyelerini belirledi. İki yüksek mahkemenin üye sayısının artırılmasına ilişkin kanun kapsamında Yargıtay ve Danıştay’daki boş üyeliklere seçim yapmak için toplanan HSYK, Yargıtay için 4 bin 984 aday arasından 160, Danıştay için 544 aday arasından 51 üye seçti.



HSYK üyeleri, Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin başkanlığında dün sabah bir araya geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin üye seçimine katılmadı. Seçimler iki turlu yapıldı. Öncelikle Yargıtay üye adayları 423’e, Danıştay adayları 151’e indirildi. İkinci turda da üyeler seçildi. Seçim gece saatlerine kadar sürdü. HSYK yüksek yargının yeni üyelerini gece yarısı internet sitesine koyduğu duyuru ile açıkladı.



Buna göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu’nun kozmik odalarında arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Kayan Yargıtay üyesi oldu.



Uğur Mumcu ve diğer faili meçhullerin kovuşturulduğu Umut davası ile Sivas katliamı davasına da bakan bu mahkemenin bir diğer hakimi Halit Dönmez de Yargıtay’a seçildi.



Eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’i İsmailağa cemaati soruşturması nedeniyle arayarak uyardığı iddia edilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Çetin Şen, Atabeyler ve Küre (Sauna çetesi) soruşturmalarını yürüten Ankara Savcısı Dilaver Kahveci, Malatya Zirve Yayınevi katliamı davasına bakan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eray Gürtekin, anayasa referandumunda evet oyu verenleri gaflet içinde olmakla suçlayan eski Danıştay Başsavcısı ADD Başkanı Tansel Çölaşan’ı Ankara B. Şehir Belediye Başkanı Gökçek’e 5 bin Tl tazminat ödemeye mahkum eden hakim Eyüp Sarıcalar, Yargtıay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan hakimi Osman Kaçmaz’ın da aralarında olduğu çok sayıda hakim-savcı hakkında Ergenekon iddiasıyla soruşturma yürütüp telefon dinleme kararı aldıran müfettişler İbrahim Kır ve Mehmet Arı, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Selahattin Atalay, HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Nevzat Karababa, Melih Gökçek’i imar kirliliği davasında beraat ettiren hakim Mehmet Tanriseven yeni Yargıtay üyeleri oldu.





