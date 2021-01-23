Danıştay ve AYM üyeleri Resmî Gazete’de

Cumhurbaşkanı Atama, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliklerine seçilme Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay üyesi İrfan Fidan seçildi. Anayasa Mahkemesi'nde bulunan boş üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı. Seçimde, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol en çok oyu alan üç isim olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç isimden İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine seçti.

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Danıştay Üyeliği’ne ise Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla ise Adalet Bakan Yardımcılığı'na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ise Ali Öztürkmen uygun görüldü.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevden alınırken bu suretle boşalan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne Yunus Alkaç getirildi.

Ayrıca Karara göre Danıştay Üyeliği’ne, Hakimler Savcılar Genel Kurulunca belirlenen, Ankara, Konya ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları sırasıyla Fatih Zencirci, Mustafa Nafiz Acar ve Yüksel Navdar seçildi.