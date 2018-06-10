Danıştay üyesi, Muharrem İnce'yi eleştirdiği tweeti sildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2014'te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından da Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdiği tweeti sildi.

İnce'nin başörtüsü konusundaki sözlerini paylaşan Demirel, dün kişisel Twitter hesabından “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” paylaşımında bulunmuştu.

Demirel'in tweeti, yüksek yargı üyesinin tarafsızlığını yitirdiği eleştirilerine neden oldu. Demirel, tepkilerin ardından bugün tweeti sildi.