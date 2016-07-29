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Danıştay üyesi İbrahim Günenç gözaltına alındı

İbrahim Günenç, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi

29 Temmuz 2016 21:08

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Danıştay 12'inci Dairesi üyesi İbrahim Günenç, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Darbe girişimi sonrası açığa alınan ve hakkındaki yakalama kararıyla aranan Danıştay 12'inci Dairesi üyesi İbrahim Günenç Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde gözaltına alındı. 

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, Günenç'in Güzelçamlı'da kaldığı yazlığa baskın düzenledi. 

 

Ankara'ya gönderildi

 

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan gözaltına alınan Günenç'in evinde yapılan aramada, 3 tablet ile 3 cep telefonunun incelemeye alındığı belirtildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya elleri kelepçeli ve iki polis eşliğinde gönderilen Günenç'in uzman bir ekip tarafından sorgulanacağı da öğrenildi.

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