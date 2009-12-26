Danıştay üyesi de dinlenmiş

T24 - Danıştay tetkik hâkimi Engin Çakmak hakkında ‘teknik takip’ kararı olduğu ortaya çıktı.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Engin Çakmak’ın görev yaptığı Danıştay da Yargıtay’dan sonra dinleme yapılan kurumlardan biri oldu

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin talebi doğrultusunda, hâkim ve savcıların telefonlarının dinlenmesi ve izlenmesine karar veren mahkeme kararlarından Danıştay da çıktı. Yargıtay ve adliye binalarında ortam dinlemesi yapılabilmesine olanak sağlayan kararlarda Danıştay’da görevli bir tetkik hâkimin ismi de yer alıyor.



Müfettişler 14 Ekim 2008’de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurup toplam 50 hâkim ve savcı hakkında Ergenekon yapılanmasıyla ilişkilerini tespit için dinleme kararı çıkarılmasını istedi.

Bu isimler arasında İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Ankara Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmayla gündeme gelen Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da yer aldı. Yazıda, dinleme dışında, bu isimlerin son 1 yıllık HTS raporları da (hangi görüşmeyi nerede yaptığına ilişkin bilgiler) istendi ve 4 hafta süreyle teknik araçlarla takibe alınması için yetki talebinde bulunuldu.



Listeye yeni giren isimler arasında Danıştay’da tetkik hâkim olarak görev yapan Engin Çakmak da yer aldı. Mahkeme de müfettişlerin tüm taleplerini kabul ederek, karar altına aldı. Böylece, Yargıtay ve adliyelerden sonra Danıştay da ortam dinlemesinin hedefi haline geldi. Yargıç ve savcıların telefonlarının dinlenmesine olanak sağlayan yönetmeliğin iptali için açılan dava ise halen Danıştay’da görülüyor.



Yargıtay incelemesi tamam



Yargıtay Başkanlığı, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kayıtlarında Yargıtay 1. Başkanlığı’na ait ana santral telefonlarının da dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından başlattığı incelemeyi tamamlayarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.



Suç duyurusu dilekçesinde, sorumluların tespit edilerek haklarında yasal işlemin yapılması istendi.



Başsavcılık da, suç duyurusunu işleme koyarak, soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda sorumlular hakkında dava açılabilecek.