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Danıştay Üyesi Ali Öztürk vefat etti ANKARA (A.A) 

30 Ocak 2012 14:27

-Danıştay Üyesi Ali Öztürk vefat etti ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Danıştay 13. Daire üyesi Ali Öztürk (62), vefat etti.  Yaklaşık 1.5 ay önce, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ali Öztürk, yaşam savaşını kaybetti.  Danıştay 13. Daire Üyesi Öztürk için ilk tören Danıştay önünde yapılacak. Öztürk'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.  Ali Öztürk, 27 Ocak 1950'de Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun olan Öztürk, 1973 yılında Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı.  Görev unvanı, 1981'de Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişen Öztürk, 1982'de Kıdemli Tetkik Hakimi, 1994'te de Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Danıştay Savcılığına 1996 yılında atanan Öztürk, 2001 yılında Danıştay üyeliğine seçilmişti.  Öztürk, evli ve iki çocuk babasıydı.

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