-DANIŞTAY ÜYELERİ TALİMATLA İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Danıştay 2. Daire Başkanı Kamuran Erboğa ile üye hakim Ayla Gönenç ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu, ''Ergenekon'' davası kapsamında, Danıştay saldırısıyla ilgili olarak, ''mağdur tanık'' sıfatıyla talimatla ifade verdi. Erboğa, Gönenç ve Çobanoğlu, Danıştaya saldırı davasıyla birleşen birinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, Erboğa, Gönenç ve Çobanoğlu, olayın sorumlularından şikayetçi olduklarını belirttiler ve birinci ''Ergenekon'' davasına katılma talebinde bulundular. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sabah saatlerinde ifade veren eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden de şikayetçi olduğunu dile getirdi ve davaya katılmak istedi. Birden, Danıştaya yönelik saldırı öncesinde dairenin türbanla ilgili kararının ardından tehditler aldığını, buna ilişkin telefonları ve mesajları polise bildirdiğini de ifadesinde anlattı. Bu arada, üye Hakim Ayfer Özdemir'in raporlu olması nedeniyle ifade veremediği öğrenildi.