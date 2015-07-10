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Danıştay, Tekel'e ait 450 dönümlük arazinin Şehir Üniversitesi'ne tahsis edilmesini iptal etti!

Danıştay 13. Daire, arazinin iade edilmesine karar verdi

10 Temmuz 2015 20:10

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Danıştay 13. Daire'nin, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP çevrelerine yakınlığıyla bilinen, kurucuları arasında Murat Ülker'in de olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na ait Şehir Üniversitesi'nin yapımı için tahsis edilen 450 dönümlük araziyi iptal ederek iadesine karar verdiğini yazdı.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılında Kartal Cevizli Tekel Fabrikası'nın bulunduğu araziyi, 49 yıllığına Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu yaptığı Şehir Üniversitesi'nin yapımı için tahsis etmişti.

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