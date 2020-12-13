Danıştay, SGK genelgesinin yürütmesini durdurmadı; Koronavirüs meslek hastalığı sayılmadı

Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Covid-19’un özellikle sağlık çalışanları yönünden meslek hastalığı sayılması için sendikalar tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Yine muhalefet partileri de bu konuda hazırladıkları yasa tekliflerine Meclis’e sundu. Ancak bugüne kadar herhangi bir adım gelmedi.

Sendika genelgenin iptalini istedi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası konuyu yargıya taşıdı. Sendika, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde; pandemi koşullarında çalışan kişilerin salgına yakalanmaları durumunda iş kazası kapsamına alınmamaların hiçbir izahının olmadığı savunuldu. Mevzuata aykırı olduğu ifade edilen genelgenin iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

SGK: Meslek hastalığı sayılması mümkün değil

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, SGK’dan davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi’ne gönderdiği savunmada, Covid-19’unun tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olması nedeniyle meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Salgına karşı sadece işverenlerin değil, toplumun tamamı tarafından önlem alınması gerektiği vurgulanan savunmada, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Danıştay yürütmenin durdurulması talebini reddetti

Tarafların görüşünü alan Danıştay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kovid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece Kovid-19'un meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesine ilişkin süreç devam edecek. 10. Daire, sendikanın iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.