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Danıştay santralında telekulak incelemesi

"Danıştay telefonlarının usulsüz dinlenildiği" iddialarına ilişkin yürüttülen soruşturma kapsamında Danıştay Başkanlığı'nın santral ve telefon

04 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Danıştay telefonlarının usulsüz dinlenildiği" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Danıştay Başkanlığı'nın santral ve telefon sisteminde keşif yapıldı. Santral sisteminde yapılan incelemenin ardından  masa telefonlarında da 'böcek' araması yapıldı.
    

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit, konusunda uzman bilirkişilerle Danıştay Başkanlığı binasına gitti. Yiğit ve beraberindekiler, Danıştay santralinin hukuka aykırı olarak dinlenilip dinlenilmediğini araştırmak için çalışma başlattı. Keşfe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanarak, önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacak. Danıştay Başkanlığı, "telefon santrali ile bazı Danıştay üyelerinin usulsüz dinlenildiği" iddiaları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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