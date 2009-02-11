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Danıştay sanığı koğuşu karıştırdı

Danıştay saldırısı hükümlüsü Alparslan Aslan, koğuşunu yakmaya çalıştı

11 Şubat 2009 02:00

Danıştay saldırısı hükümlüsü Alparslan Aslan, cezaevinde kaldığı koğuşu yakmaya çalıştı

NTV'nin haberine göre Sincan F Tipi Cezaevinde yatan Alparslan Aslan’ın çıkardığı yangına hemen müdahale edildi. Arslan’ın kendisine ve etrafına zarar vermeye yönelik saldırgan hareketlerde bulunduğu, devamlı olarak doktor kontrolündü tutulduğu belirtiliyor.

Yargılama aşamasında Alparslan Aslan’ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmiş, ancak Adli Tıp Kurumu aksi yönde karar vermişti.

Alparslan Aslan, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Özbilgin’in öldüğü Danıştay saldırısında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

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