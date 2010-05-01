Danıştay saldırısında Oyak sessizliğini koruyor

Danıştay saldırısıyla ilgili kamera görüntüleri hakkında Danıştay’a teknik destek veren Oyak Güvenlik’ten hiçbir açıklama yapılmıyor.



Türkiye’yi sarsan Danıştay saldırısıyla ilgili kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu önemli tespitler ortaya çıkarken, kamera sistemi konusunda Danıştay’a teknik destek veren Oyak Güvenlik şirketinden hiçbir açıklama yapılmadı. Saldırıdan 8 gün sonra, 25 Mayıs 2006’da Danıştay’a bir yazı gönderen ve "hasar gören cihazın yerine yeni bir cihaz monte edilmiştir" diyen şirket, TÜBİTAK raporunun açıklanmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşmadı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandıktan sonra Yargıtay kararıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay 2. Daire’ye yönelik saldırıya ilişkin 10 gün önce ilginç bir gelişme yaşandı.



Mahkemenin, kamera kayıtlarının incelenmesi istemi üzerine rapor hazırlayan TÜBİTAK görevlisi, kamera görüntülerinin kayıtlı olduğu hard diskteki birçok dosyanın 'geri dönülemez şekilde silindiği'ni tespit etti. Bilirkişi raporunda bu işlemin, saldırıdan bir gün önce (16 Mayıs 2006) 19.47 - 19.50 arasında yapıldığı anlatılırken, sistemin kurulduğu 23 Aralık 2005 öncesi görüntülere de rastlandığı kaydedildi. Raporda "Bu durumda, Danıştay binasında kurulan kamera sisteminde kullanılan hard diskin daha önce başka yerde kullanılması, firmadan istenen orijinal hard disk yerine başka bir yerde kullanılan hard diskin üzerine ilgili dosyaların kopyalanması ve daha sonra üzerinde silme işlemi yapıldığı ihtimali bulunmaktadır. Hard diskin orijinal olup olmadığı sorusu da net olarak cevaplandırılamamıştır" denildi.



Bu rapor sonrası kamuoyunda yoğun tartışmalar yaşanırken, silahlı saldırının gerçekleştirildiği 17 Mayıs 2006’dan bir gün önce kamera sisteminin hard diskini arızalandığı gerekçesiyle alan Oyak Savunma ve Güvenlik AŞ, raporun ortaya çıkmasnın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hiçbir açıklama yapmadı. Şirketin Ankara ve İstanbul’daki merkez ve şubelerini arayan gazetecilere de hiçbir yetkilinin ofiste bulunmadığını yanıtı verildi.





Danıştay’a giden yazı



Danıştay, saldırı sonrası OYAK’tan da hard diskteki arızalar konusunda bilgi istemiş, OYAK’tan gönderilen 25 Mayıs 2006 tarihli yazıda şöyle denilmişti:



Voltaj dengesizliğinden dolayı cihazın hard diskinin ciddi hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle anılan cihaz yerine yeni bir cihazın montajı amacıyla 17 Mayıs günü sabahı Danıştay binasına gelinmiş ancak menfur saldırı nedeniyle cihazın montajı öğleden sonra gerçekleştirilebilmiştir. Arızalı cihazın kaydettiği görüntülere ulaşılamamıştır. Cihazın üretici firmasıyla uzman bir personelin görüntüleri kurtarma çalışmasında teknik danışmanlık yapmak üzere gönderilmesi için temasa geçilmiş ve üretici firma tarafından bu isteğimiz kabul edilmiştir.



Bu yazı aynı zamanda, hard diskin, polis ve savcılık tarafından, saldırının üzerinden 8 gün geçtikten sonra bile OYAK’tan alınmadığını ortaya koydu.





Vicdanlar silmiyor



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Danıştay saldırısına ilişkin bazı bölümlerin Ak Parti hakkındaki kapatma davasında kullanıldığına ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti:



Yargı sürecinin bitmesi, ama bunun yanında özellikle TÜBİTAK’ın vermiş olduğu rapor, OYAK Güvenlik teşkilatının burada ne yazık ki ortaya koyduğu silinen kayıtlar ve silinmeyenler... Birçok şeyler silinebilir ama vicdanlar o kayıtları öyle kolay kolay silmiyor. Onlar vicdanlarda kayıtlı olarak kalıyor. Burada tabii isteriz ki, OYAK’ın bağlı olduğu kurum da kalksın, bununla ilgili açıklamalarını çok açık, net yapsın.







