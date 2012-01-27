-Danıştay saldırısında delil karartıldığı iddiası İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında önceki gün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve ''Danıştay'daki güvenlik kamera görüntülerinin silinmesi emrini verdikleri'' iddia edilen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın talimatıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, 7 Ocak 2011 tarihinde savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 8'i ise tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 8 kişiden eski OYAK Güvenlik Genel Müdürü Orhan Çoban, OYAK Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarık Özyılmaz, OYAK Elektronik Güvenlik Sistemleri Müdürü Yavuz Selim Kavaklıoğlu, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri Şirketi Bilgi İşlem Müdürü Barış Demirtaş, teknisyenler Serkan Akyıldız ve Murat Ünal ile montaj bakım şefi Metin Almalı tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakılmıştı. Tutuklanan bu kişilerden OYAK teknisyeni Murat Ünal, avukatlarının yaptığı itiraz sonucu ''kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması'' gerekçesiyle daha sonra tahliye edilmişti.