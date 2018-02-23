"Danıştay saldırısı ve Ergenekon davaları birleştirilsin" talebi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Ocak 2018 günkü duruşmada verdiği ara kararla, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ayırdığı Danıştay cinayeti ile Ergenekon Davası’nın yeniden birleştirilmesini istedi.

Aydınlık’tan Hikmet Çiçek’in haberine göre; Savcı Fatih Karataş talep ve mütalaasında şunları ifade etti:

“Her ne kadar Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21/04/2016 tarih, 2015/4672 Esas ve 2016/2330 karar sayılı ilamı doğrultusunda; İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Danıştay saldırısının varlığı iddia olunan Ergenekon terör örgütü olarak isimlendirilen örgütün faaliyeti kapsamında gerçekleştiğine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş ise de;

Cumhuriyet gazetesine bomba atılması eyleminin Danıştay saldırısından yaklaşık bir hafta önce, Danıştay saldırısı davasının bir kısım sanıkları ile birlikte gerçekleştirildiğine yönelik iddialar, Danıştay saldırısının talimatını verdikleri iddia olunan Muzaffer TEKİN ve Veli KÜÇÜK’ün yargılaması ile Sanık Mahmut GÜZEL hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan kamu davasının halen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esas sayılı dosyasında devam ettiği hususları göz önüne alındığında, Danıştay saldırısının terör örgütü kapsamında işlendiğine yönelik değerlendirmenin, varlığı iddia edilen Ergenekon terör örgütü ile ilgili değerlendirmeyle birlikte yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla terör örgütü üyeliğine ilişkin tüm verilerin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde olması nedeniyle mahkememizce sadece Danıştay saldırısı dosyasındaki deliller ile TCK’nın 309 ve 314. maddeleri uyarınca yapılacak değerlendirmenin maddi gerçeğe ulaşmada yetersiz kalacağı ve dolayısıyla değerlendirmenin İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak; Mahkememizce sadece Danıştay saldırısındaki adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçları ile alakası bulunan sanıklara ilişkin yargılamanın yapılması ile usul ekonomisi, makul sürede yargılanma hakkı ve maddi gerçeğe ulaşma amacı hasıl olacaktır.”

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına uyarak Danıştay cinayeti ile Ergenekon Davası hakkında “birleştirme kararı verilmek suretiyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine”, ancak söz konusu mahkeme 2 Ocak 2018 tarihli kararıyla birleştirmeyi onaylamadığından “yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine sunulmak üzere Yargıtay C. Başsavcılığına gönderilmesine” karar verdi.

Duruşma 6 Nisan 2018 gününe bırakıldı.

Duruşmada neler oldu?

Duruşmaya tutuksuz sanık Osman Yıldırım, İsmail Sağır, Mahmut Güzel ile halen Maltepe 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak bulunan tutuklu sanık Alparslan Arslan ve Erhan Timuroğlu Segbis sistemiyle katıldı. Celse arasında sanık Alparslan Arslan’ın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğine ilişkin dilekçesi okundu. Arslan, savunmasında da bu talebini belirtti. Herhangi bir örgüte üye olmadığını belirten Arslan, “Danıştay’daki saldırıyı da ben gerçekleştirmedim” dedi. Sanık Erhan Timuroğlu savunmasında, Veli Küçük’le, Muzaffer Tekin’le yargılama öncesi tanışıklığı olmadığını, Ergenekon diye bir örgüt bilmediğini söyledi. Sanık Osman Yıldırım “Daha detaylı beyanda bulunmak üzere” süre istedi.