Danıştay saldırısı sanıkları avukatsız kaldı

Ergenekon ana davası ile birleştirilen Danıştay suikasti davasının 7 sanığı, İstanbul Barosu tarafından atama yapılamayınca avukatsız kaldı.



İstanbul Barosu’nca Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, bakanlık tarafından ödeme yapılmadığı için avukatların CMK kapsamında yapılan görevlendirmeleri kabul etmediği, dava almadığı belirtildi.



Danıştay sanıklarına avukat atanmadığı yada kendileri avukat tutmadığı takdirde yasa gereği, ağır cezalık suç olduğu için avukatsız olarak ifadeleri alınmayacak.



Mahkeme, Danıştay suikasti davasının Ergenekon ana davası ile birleştirilmesinin ardından avukatları olmayan 7 sanığa avukat atanması için İstanbul Barosu’na yazı yazmıştı.



'Menfaat çatışması'



İstanbul Barosu’u İsmail Sağır, Salih Kunter ve Danıştay saldırısını gerçekleştirdiği öne sürülen Avukat Alparslan Arslan'ın avukatı olarak Oğuz Kayıran’ı, Süleyman Esen, Tekin Irşi ve Erhan Timuoğlu’nun avukatı olarak Burhanettin Aktürk’ü, gizli tanık 9 olduğu iddia edilen Osman Yıldırım’ın avukatı olarak da Ramazan Zeybek’i atamıştı.



Ancak mahkeme, atanan avukatların Ergenekon ana davasındaki bazı sanıkların da avukatı olduğunu hatırlatarak Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay suikasti davası sanıkları arasında menfaat çatışması bulunduğunu belirtmişti. Mahkeme İstanbul Barosu’na yazı yazarak Ergenekon davasında görevli olmayan avukatların atanmasını talep etmişti.