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Danıştay saldırısı kapsamında 2 gözaltı daha İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 18:30

-Danıştay saldırısı kapsamında 2 gözaltı daha İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''Danıştay'daki güvenlik kamera görüntülerinin silinmesi emrini verdikleri'' iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, 7 Ocak 2011 tarihinde savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 8'i ise tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişti.  Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 8 kişiden eski OYAK Güvenlik Genel Müdürü Orhan Çoban, OYAK Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarık Özyılmaz, OYAK Elektronik Güvenlik Sistemleri Müdürü Yavuz Selim Kavaklıoğlu, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri Şirketi Bilgi İşlem Müdürü Barış Demirtaş, teknisyenler Serkan Akyıldız ve Murat Ünal ile montaj bakım şefi Metin Almalı tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakılmıştı. Tutuklanan bu kişilerden OYAK teknisyeni Murat Ünal, avukatlarının yaptığı itiraz sonucu ''kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması'' gerekçesiyle daha sonra tahliye edilmişti. 

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