Danıştay saldırısı davasında sanıktı; kardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu, 10 ay sonra yakalandı!

Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürmekten aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu, İstanbul Sancaktepe'de yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de 28 Şubat'ta banka çalışanı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla aranan Erhan Timuroğlu'nun saklandığı adresi tespit etti. Polis ekiplerince Sancaktepe'deki adrese düzenlenen operasyonda, Timuroğlu ile yanındaki C.A. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Erhan Timuroğlu hakkında "kasten öldürme", "uzun namlulu silahla işyeri kurşunlama" suçlarından arama kararı olduğu bildirildi.



Ataşehir'de 28 Şubat'ta banka çalışanı Ceylan Timuroğlu yatağında başından vurularak öldürülmüş, cinayeti işlediği iddia edilen ağabeyi Erhan Timuroğlu hakkında arama kararı çıkartılmıştı.