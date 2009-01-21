Danıştay saldırısı davası 23 Mart’ta görülecek

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırılarla ilgili Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasının, 23 Mart 2009 tarihinde yapılmasına karar verdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak, "Ergenekon" davasının iddianamesi, dava dosyası ve duruşma tutanaklarının birer suretinin istenmesini kararlaştıran mahkeme, aynı mahkemeden, "Ergenekon" davası ile bu davanın birleştirilmesi yönündeki Yargıtayın bozma kararıyla ilgili görüşünü bildirmesini de istedi.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırılarla ilgili Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki kararı bozmasının ardından, yeniden mahkemeye gelen dava dosyasına ilişkin incelemesini tamamladı.



Duruşma tarihini 23 Mart 2009 olarak belirleyen mahkeme, tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Süleyman Esen, İsmail Sağır ve Tekin İrşi'nin, duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır bulundurulmaları ve bu sanıklara Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının tebliği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.



Mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma ilamında; CMK'nın 250. maddesi ile yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin 10 Temmuz 2008 gün ve 2008/968 esas numaralı iddianame içeriğine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Ergenekon" davası ile Danıştay saldırısı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle öncelikle davaların birleştirilmesinde zorunluluk olduğu hususuna işaret edildiğini anımsattı.



Danıştay saldırısı davasının iddianamesi, karar ve Yargıtay bozma ilamının da eklenerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, "Ergenekon" iddianamesi, dava dosyasının ve duruşma zabıtlarının birer suretinin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, yine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden "usul ekonomisi" dikkate alınarak, "bozma ilamına uyulması durumunda", "Ergenekon" davası ile bu davanın birleştirilmesi yönündeki Yargıtayın bozma kararıyla ilgili görüşünü bildirmesini de istedi.



Davetiye gönderilecek



Mahkeme, mağdurlar Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Ayla Günenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu ile sanıklar ve müdahiller vekillerine, duruşma gün ve saatinde hazır olmaları yönünde davetiye çıkartılmasına karar verdi.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırılarla ilgili Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı oy birliğiyle bozmuştu.



Dairenin kararında, "tüm dosya kapsamına göre sanıkların mensubu bulundukları iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vasfının belirlenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan (Ergenekon) davası ile bu dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun iddia edilmiş olması karşısında öncelikle davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğuna" işaret edilmişti.

