Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Aslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiş

Danıştay saldırısını gerçekleştiren ve yargıç Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüp dört Danıştay üyesini yaralayan Alparslan Arslan’ın, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Yeni Akit gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre; Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, 10 senedir tutuklu bulunan oğlunun 8 yıldır kendisiyle görüşmediği ve sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Alparslan Arslan’ın, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi ve Alparslan Aslan’ın, sağlık sorunlarının tespiti ve tedavisinin yapılmasını istedi.

Yeniden ifadesi alınacak

Alparslan Arslan’ın, tedavisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vereceği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce kumpas davaları kapsamında Ergenekon davasının temelini oluşturan Danıştay cinayetinin de incelemeye alındığı ve çok sayıda sanık ve tanığın ifadesinin alındığı öğrenildi.

‘’Oğlum 8 yıldır bizimle görüşmüyor’’

İdris Arslan, oğlu Alparslan Arslan’ın 10 yıldır cezaevinde olduğunu, son 8 yıldır kendisi ve ailesiyle görüşmeyi kabul etmediğini belirterek, “Alparslan Arslan’ın bizimle neden görüşmek istemediğini bir türlü anlayabilmiş değilim. Düşünüyorum da tehdit mi yoksa önemli bir rahatsızlık mı? Başka hangi sebep insanı ailesi ile görüşmekten alıkoyabilir ki. 8 yıl dile kolay… Anne baba açısından çok zor bir süreç” dedi.

‘’Mahkeme oğlumun dilekçesini

işleme koymadı’’

İdris Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay saldırısının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Oğlum kendinde değildi. Sanki içi boşaltılmış gibiydi. Yaklaşık bir ay sonra kendine geldi, Sincan Cezaevi’nde yaptığımız açık görüşte bizzat bana, ‘Danıştay saldırısı ile bir ilgisinin olmadığını, gerekli dilekçeyi yetkililere yazdığını’ söyledi. Daha sonra mahkemede bu dilekçe üzerinde durulmadı, hatta dilekçe işleme dahi konulmadı” diye konuştu.

Dava Ergenekon’a bağlandıktan sonra…

Orhan Karadeniz’in başkanlığını yaptığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini Adalet Bakanlığı’na şikayet ettiğini ancak sonuç alamadığını kaydeden İdris Arslan, “Mahkeme dilekçeyi işleme koymadan Yargıtay, dosyanın Ergenekon dosyasına bağlanması için karar aldı. Alınan bu karar üzerine Alparslan bize, ‘Beni hayatınızın merkezinden çıkarın’ dedi ve 21 Nisan 2008 tarihinden sonra bizimle olan görüşmelerine son verdi” şeklinde konuştu.

‘’Kimyasal madde verilmiş olabilir’’

İdris Arslan, şunları söyledi:

“O güne kadar medyaya defalarca yaptığım açıklamalarda bu işin bu kadar ucuz olamayacağını, işin içinde başka işlerin olabileceğini söyledim. Bana göre dosya ıslık çalınarak inceleniyordu. Bunu mahkeme heyetinin yüzüne de söyledim. Silivri’de görülen Ergenekon davası duruşmalarına hemen hemen hep katıldım. 2010 yılında 1.5 gün ifadem alındı. İfadelerimde oğluma oyun oynandığını, tetiği çekenin oğlum olmadığını, oğluma kimyasal madde verilmiş olabileceğini söyledim."

Ne olmuştu?

Alparslan Arslan, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralanmış ve yargıç Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı. Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.