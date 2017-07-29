Danıştay, "Reis hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu soran mülakat komisyonlarını hukuksuz buldu

Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarında "Reis hakkında ne düşünüyorsun" gibi sorular soran mülakat komisyonlarının kuruluşuna ilişkin maddeyi hukuka aykırı buldu. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına göre MEB’in mayıs ayında mülakat yaparak gerçekleştirdiği 20 bin öğretmenin ataması da şüpheli hale geldi. Konuyla ilgili konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık mülakatlarda elenen öğretmenlerle ilgili olarak "Haksız yere 'kazanamadı' denilen 40 bin öğretmenin göreve başlatılması gerekir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına karşın 20 bin öğretmeni hukuksuz olarak mülakata aldığı ortaya çıktı. Danıştay, sözleşmeli öğretmenlik adı altında AKP’nin eğitimde kadrolaşmasını sağlayan, öğretmen adaylarına sorulan “Reis hakkında ne düşünüyorsun” gibi sorular ile tartışma yaratan mülakat komisyonlarının kuruluşuna ilişkin maddenin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. 13 Nisan’da verilen kararın ardından MEB’in mayıs ayında mülakat yaparak gerçekleştirdiği 20 bin öğretmenin ataması da şüpheli hale geldi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası’nın (Eğitim İş) liyakat ilkelerinin hiçe sayıldığı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile MEB’in 3 Ağustos 2016 tarihli sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliği hakkında açtığı davada Danıştay kararını açıkladı. Yönetmelikte mülakat komisyonlarının kuruluşuna ilişkin ‘Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur’ maddesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Danıştay, maddenin yürütmesini durdurma kararı verdi. Yargıya taşınan yönetmeliğin diğer maddelerinin yürütmesi durdurulmasa da hâkimlerin karşı oy ve görüşleri tartışma yarattı. Danıştay kararında, ‘sözlü sınav komisyonunun oluşumu’ başlıklı maddeye ilişkin mülakatlarda ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun, objektif ve sınava giren adaylar arasında eşitlik ve adalet ilkelerine uygun değerlendirme yapılabilmesi için sözlü sınav komisyonlarının hangi kamu görevini yürüten görevlilerinden oluşacağının açıkça düzenlemesi gerektiğini vurguladı. Yönetmeliğe göre, aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabileceğini ve farklı sınav komisyonunda farklı kamu görevlerini yürüten üyelerin yer alması durumunun ortaya çıkabileceği belirtildi. Danıştay, yönetmeliğin ülke genelinde uygulanması ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen maddenin aday öğretmenlerinin tamamını ilgilendirmesi nedeniyle, söz konusu maddenin uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceğini belirterek maddenin yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğu ile karar verdi.

Hukuksuz mülakat

Mahkemenin verdiği kararın ardından MEB’in geçen hafta tamamladığı 20 bin 125 öğretmen ataması ve şubat ayında yapılması gereken atamanın duyurusunu mart ayında yapan, atama işlemlerini ise temmuz ayında tamamlayabilen MEB’in 60 bine yakın öğretmen adayına yaptığı mülakatlar da tartışmalı hale geldi. Danıştay’ın 13 Nisan’da mülakat komisyonlarının kuruluşuna ilişkin maddenin yürütmesini durdurmasına karşın MEB, binlerce öğretmen adayını 24 Nisan - 13 Mayıs tarihleri mülakata aldı. 40 bin öğretmen adayını bu süreçte hukuku tartışmalı mülakatlarla eleyen MEB, tercihte bulunan 46 bin 523 öğretmen adayından 90 branşta 20 bin 125 öğretmen atamasını bir hafta önce gerçekleştirdi.

'Kesinlikle şaibeli'

Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Yapılan mülakatlarda şaibenin olduğu kesin. Bu komisyonların ve mülakat sisteminin torpil ile kayırmaya neden olacağı belli. Bu sistemi komple kaldırmak için biz başvuruda bulunduk. Yayınlanması geciktirildi. Yangından mal kaçırır gibi atamalar yapıldı. Haksız yere ‘kazanamadı’ denilen 40 bin öğretmenin derhal göreve başlatılması gerekir. Binlerce öğretmen adayını mağdur eden bakanlık da hesap vermelidir” dedi