-DANIŞTAY ÖSYM'DEN YÖNERGEYİ SORDU ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - YGS'deki şifre iddiaları üzerine, Sınav Uygulama Yönergesinin iptali istemiyle açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, ara karar vererek, ÖSYM'den ''Adaya Özgü Soru Kitapçığı'na ilişkin sınav yönergesinin'' hukuki niteliğini sordu. Ankara Barosuna kayıtlı avukat Bilal Kolbüken, sınavın ve adaya özgü soru kitapçığına ilişkin sınav yönergesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştayda dava açmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, bugün ara karar vererek, ÖSYM'ye iptali istenen Yönergenin hukuki niteliğini sordu. Ara kararda, ''Adaya Özgü Soru Kitapçığı'na ilişkin sınav yönergesinin, yalnızca 2011 YGS'de mi, yoksa diğer tüm sınavlar da mı uygulanıp uygulanmadığı'' soruldu. ÖSYM'nin ara karara yanıt vermesi için 15 günlük süre verildi. Avukat Kolbüken'in, Çankaya Atatürk Lisesinden 2009'da mezun olan ve 27 Mart 2011'deki YGS'ye giren müvekkili O.K.Ö. adına açtığı davanın dilekçesinde, ''ÖSYM'nin 'Adaya Özgü Soru Kitapçığı'na ilişkin sınav yönergesinin, hukuk düzeninde değişiklik meydana getirmesi, kural koyması, ülke çapında uygulanması ve sınava giren tüm öğrencileri bağlayıcı olması nedeniyle düzenleyici işlem niteliği taşıdığı'' belirtilerek, ''Davalı idarenin söz konusu sınav yönergesinin ve her adaya ayrı kitapçık uygulamasının bu yönüyle mahkemenizce değerlendirilmesi ve eşitlik ilkesini ihlal ettiğinin anlaşılması halinde, elbette yönergenin de, bu yönergeye dayanılarak gerçekleştirilen sınavın da iptali gerekmektedir'' denilmişti.