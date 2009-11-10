Danıştay, Nükleer Santral Yönetmeliği'ni durdurdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliğinin 5. ve 10. maddeleri için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kurul, Danıştay 13. Dairesi tarafından yönetmeliğin 7. maddesi için daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararını da yerinde buldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı yazılı açıklamada, TMMOB'nin ''Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik''in iptali için dava açtığını hatırlattı.

Danıştay 13. Dairesinin söz konusu dava çerçevesinde Yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini ve diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini hatırlatan Soğancı, bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz ettikleri ve Kurulun da itirazlarını kabul ettiğini bildirdi.

Soğancı, Kurulun, söz konusu yönetmeliğin 'yer tahsisi' başlıklı 5. maddesi ve 'aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları' başlıklı maddelerinde de yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini kaydetti.

Mehmet Soğancı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği kararla nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koyduğunu ve ihalenin temelinin ortadan kalktığını ifade etti.

Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerde sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona erdiğini vurgulayan Soğancı, ''Siyasal iktidarı uyardık, bir kez daha uyarıyoruz; ülkemizin nükleer santrallerden elektrik üretme macerasına atılmasına gerek yoktur'' dedi.