Danıştay mühürsüz oyları böyle savundu: YSK üyeleri takdir yetkisini kullandı

Danıştay Genel Sekreteri, Danıştay 10. Daire’ye gönderdiği savunmada, YSK üyelerinin mühürsüz oyları geçerli sayması hakkında “Takdir yetkisini kullandı” dedi.

Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, 16 Nisan referandumunda kullanılan mühürsüz oyları geçerli sayan YSK’nin Danıştay kökenli üyeleri hakkında yapılan şikâyeti işlememe koymaması üzerine Danıştay 10. Daire’de açılan davaya savunma gönderdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Danıştay Başkanı adına savunma yapan Genel Sekreter Gençbay, YSK üyelerinin anayasal ve yasal hükümlerde tanınmış olan yetkilerini kullanmak ve halkoylaması sonuçlarına yönelik itirazları kamu yararı ve hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve takdir yetkileri dahilinde bir sonuca vardıklarını öne sürerek, “hukuka ve vicdani kanaatlerine uygun değerlendirme yaptıkları için bunun soruşturulmayacağını” iddia etti. Gençbay davanın hem yasal dayanaktan yoksun olduğu iddiasıyla esastan hem de davayı açan İstanbul barosunun taraf olmadığından hareketle ehliyet yönünden reddini istedi.

YSK’nin bütün iş ve işlemlerinin idare hukuku ilke ve kurallarına tabi olmadığı belirtilen savunma dilekçesinde, bunların yarı yargısal bir işlev gördüğü, bu işlem ve kararlara karşı yargı yolunun kapalı olduğunu öne sürüldü. Dilekçede, TCK’de tanımlanan görevi kötüye kullanma, görevi ihmal suçlarının unsurlarının da oluşmadığı ifade edildi, ispata yönelik herhangi bir belge sunulmadığına dikkat çekildi. Öte yandan Avukat İsmail Sami Çakmak’ın çay toplama sahnesi ile tartışma yaratan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve 16 Nisan referandumundan dolayı Danıştay kökenli YSK üyeleri hakkında yaptığı suç duyurularını da işleme koymayan Danıştay Genel Sekreterliği, kararları Çakmak’a tebliğ etmemekte direniyor. Her iki karara karşı itiraz etmek isteyen Çakmak, kararların örneği tebliğ edilmediği için itiraz edemedi. Çakmak, karar örneklerinin verilmesi için Danıştay’a yeni bir dilekçe gönderdi.