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Danıştay 'milli-manevi değerlere aykırılıktan disiplin cezası alan okul birincisi olamaz' hükmünü iptal etti

MEB karara “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir” diye itiraz etti

27 Haziran 2016 12:18

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul birincisi olma kriteri olarak getirdiği “milli ve manevi değerlere uygunluk” maddesini Danıştay “milli manevi değerler” tanımının objektif olmadığını belirterek durdurdu.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Eğitim-İş Sendikası’nın açtığı davayı sonuçlandıran Danıştay, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te bazı hükümlerin yürütmesini durdurdu. Böylece okul birincisi belirlenirken disiplin kurulunun görüşü alınmayacak, disiplin şartı aranmayacak. Mahkeme derslerinden başarılı olmasına rağmen “Stajını tamamlamayanlar okul birincisi olamaz” hükmünü de durdurdu.

 

Üniversite için 60 ek puan alıyorlar

 

MEB karara “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir” diye itiraz etti. Bakanlık, itirazında okul birincisi belirlenirken, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki başarının da dikkate alınması gerektiğini, milli ve manevi değerler ile genel ahlak ve adabın milli eğitim sisteminin genel amaçları arasında yer aldığını savundu. Danıştay, kararın gerekçesini şöyle açıkladı: “Okulu, çevreyi ve eşyayı kirletmek, yapması gereken görevleri yapmamak, kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, özürsüz devamsızlık yapmak, okuldan kaçmak, kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, okuldan uzaklaştırılmak, kaba ve saygısız davrananların kınama cezası ile cezalandırılıp davranış puanının düşmesine neden olacaktır. Bu davranış puanına göre öğrencinin birinci olamaması, objektif ölçme ve değerlendirme metotlarıyla ölçülmesi hükmüne aykırıdır.”

Mahkeme, okul birinciliğinin disiplin ve ahlaktan ziyade başarıyla ilgili olduğunu belirterek, gerekçeli kararında disiplin kurulunun görüşüyle okul birincisinin belirlenmesinin objektif kriterlerden çıkartılarak keyfi bir uygulamaya çevrildiğini vurguladı. Kararda okul birincilerine ÖSYM tarafından kontenjan ayrıldığı ve verilen ek puanın da 60 puana kadar ulaşabildiği hatırlatılarak, söz konusu kararların objektif ilkelere göre verilmesi gerektiği kaydedildi.

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