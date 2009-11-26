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Danıştay kararına AKP yorumu

AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Danıştay'ın kararını hakkında "Hukuk tarihi bunları yazacak" dedi.

26 Kasım 2009 02:00

T24- AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Danıştay 8. Dairesi'nin üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurmasını, "Hukuk tarihi bunları yazacak. Hukuka, anayasaya, hakkaniyete uygun olmayan bir karar" diye yorumladı.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, "Hukuk tarihi bunları yazacak. Yani bir iş hukuka uygun mu değil mi, anayasaya uygun mu değil mi, hakkaniyete uygun mu değil mi? Burada hukuka, anayasaya, hakkaniyete uygun olmayan bir karar söz konusudur" diye konuştu.

"Bunu hukuken de mevcut yasal mevzuat açısından da savunmak mümkün değildir. Uluslararası hukuk açısından da savunmak hiç mümkün değildir" diyen Bozdağ, "Bir baronun başvurması, hukuksuzluğu hukuki hale getirmez. Mahkemenin anayasa ve yasalara aykırı bir karar vermiş olması halinde bu kararın kendisi onu hukuki hale getirmez, haksızlığı ortadan kaldırmaz. İşin doğrusu, mahkemeler haksızlığı önlemek içindir, hakkı, hukuku, adaleti ayakta tutmak içindir. Ama maalesef Danıştay verdiği bu kararla hak, hukuk ve adalet ayakta tutulma yerine, hak, hukuk ve adaletin uygulanması engellenmiştir" dedi.

Danıştay, YÖK Genel Kurulu'nun aldığı kararların 3, 4 ve 5. maddelerinin yürütmesini durdurmuştu

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