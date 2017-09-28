T24 LogoT24 Logo
Gündem

Danıştay, kamuda mülakata "Dur" dedi

“Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak”

28 Eylül 2017 12:06

Danıştay, KPSS’ye ek olarak sözlü sınava dayalı personel alımının önünü açan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.
 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tartışmalı sözlü sınav uygulamalarında önemli bir karar verdi. KPSS’ye ek olarak sözlü sınava dayalı personel alımının önünü açan yönetmeliğe ilişkin KESK Haber- Sen’in Başbakanlık ve PTT aleyhine açtığı davada, Genel Kurul, “Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır” kararını verdi ve düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Cumhuriyet'in haberine göre; PTT’de Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte 2015’te “sözlü sınav” değişikliği yapıldı. Buna göre, işe alınacaklarda aranacak genel şartlara, “KPSS’ye katılmak ve yönetim kurulunca belirlenen asgari puanı almak” koşuluna, “Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak” hükmü eklendi.

Ayrıca, KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımları için “gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tutulmak üzere çağırılır” usulü belirlendi. Bu değişiklikle KPSS puanına ek olarak, yazılı sınavın yanına sözlü sınavın da “yapılabileceğine” ilişkin kural “sadece sözlü sınav koşulu” ile değiştirildi.

Davalı Başbakanlık

PTT, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na taşındı. Genel Kurul, “sözlü sınav” düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. PTT, Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda açılan davada PTT’nin sıra Başbakanlık Hukuk Hizmetleri’ne bağlı Hukuk Müşavirleri de davalı olarak yer aldı.

Denetim sınırlı

Kararda, “İdari hizmet sözleşmeli personel pozisyonuna atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı dışında sözlü olarak gerçekleştirilecek ikinci bir sınavın yapılması öngörülmüştür. Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır” denildi.

ETİKETLER

Danıştaykamumülakatiptalsınav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24