Danıştay 'izinsiz bağış' yetkisi kaldırılan Kimse Yok Mu Derneği'ni haklarını iade etti

Danıştay 10. Diresi, Kimse Yok Mu Derneği'nin 'izinsiz yardım toplama yetkisi'ni iptal eden Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay 10. Dairesi, tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi; Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile davacı derneğin izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılmasına ilişkin 6.2.2007 tarih ve 2007/11683 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına yönelik 22.9.2014 tarih ve 2014/6812 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kararın davalı idarelere memur eliyle tebliğ edilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin davalı idarelere duyurulmasına, 20.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla listeden çıkarılmıştı

29 Eylül’de Bakanlar Kurulu’nun kararıyla “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” listesinden çıkarılmıştı.

Kimse Yok mu, 'izinsiz yardım toplama yetkisi'ni iptal eden Bakanlar Kurulu kararının derneğe ulaşmasının ardından Danıştay'a başvurdu.



Geçtiğimiz Ekim ayında Danıştay'a yürütmenin durdurulması için açılan davayla ilgili olarak derneğin, izin almadan yardım toplama yetkisine sahip olabilecek tüm şartları fazlasıyla taşımasına rağmen yapılan uygulamanın iyi niyet taşımadığı kaydedildi. Aynı müracaatta, derneğin mevcut kampanyalarının ve reflekslerinin en hızlı şekilde yardım ulaştırma üzerine kurulu olduğu, bu sebeple bürokratik engellerin aşılması için ‘izin alamadan yardım toplama’ yetkisinin kamu yararı açısından önemli olduğu vurgulandı.



Söz konusu Bakanlar Kurulu kararında, kamu yararının gözetilmediğine dikkat çekildi. Müfettişlerin yaptığı incelemelerde, derneğin geçmiş yıllara ait tüm faaliyetlerinin gözden geçirildiği ve şikâyete ilişkin hiçbir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi.