Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu 

Zerrin Güngör'ün emekliliğiyle boşalan Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi.

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanı seçildi. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.

Zeki Yiğit, başkanlık sisteminin oylandığı 2017 yılındaki Anayasa Referandumu’nda alınan ‘mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması’ kararında lehte oy kullanan YSK üyeleri arasındaydı. Yiğit ayrıca geçen yıl yapılan 31 Mart İstanbul seçiminin iptali yönünde oy kullanmıştı.

YSK Başkanı Sadi Güven ile üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş’ın muhalif kaldığı iptal kararı, Başkanvekili Erhan Çiftçi, üyeler Muharrem Akkaya, İlhan Hanağası, Faruk Kaymak, Refik Eğri, Nakiddin Buğday ve Zeki Yiğit’in kabul oylarıyla alınmıştı.

2011'de Danıştay'a, 2013'te YSK'ye seçilen Zeki Yiğit’in görev süresi, YSK Başkanı Sadi Güven’le birlikte, geçen ocak ayında dolmuştu.

Zeki Yiğit kimdir?

1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü.