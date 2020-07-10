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Danıştay'ın kararı öncesinde Ayasofya bariyerlerle çevrildi

10 Temmuz 2020 16:12

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederken, karar öncesi tedbir amacıyla bariyerler yerleştirildi.

Danıştay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararını verdi. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından cami yapılan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi.

Ziyaretlerin devam ettiği Ayasofya'nın çevresi öğleden sonra tedbir amacıyla bariyerlerle çevrildi.

Kamyonetlerle getirilen bariyerler ekipler tarafından Ayasofya çevresine yerleştirildi.

TIKLAYIN: Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti

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