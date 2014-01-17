Danıştay, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın Adli Kolluk Yönetmeliği itirazını reddetti

Danıştay, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın Adli Kolluk Yönetmeliği ile ilgili itirazını reddetti. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Danıştay'a Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, yönetmelikteki, "Adli kolluk görevlilerinin, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri en üst dereceli kolluk amirine bildireceğine" ilişkin olan hüküm ile "Cumhuriyet savcısının soruşturmaları cumhuriyet başsavcısına bildirmesini" gerektiren hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Davalı Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti. Edinilen bilgiye göre, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlıkların itirazını oy çokluğuyla reddetti. 19 üyeli kurulun 13'ü ret oyu kullanırken, 6 üyenin ise itirazın kabul edilmesi gerektiği yönünde oy kullandığı öğrenildi.