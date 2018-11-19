Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı: AKP'li başkan araştırılsın

Danıştay Birinci Daire, Ankara’nın Mamak ilçesinde yapılan "cami-cemevi projesini desteklemek, 'FETÖ’ye yakın vakıf ve derneklere ücretsiz taşınmaz tahsis etmek ve örgüte finansman sağlamak" iddiasıyla Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile belediye yöneticileri hakkında yapılan şikâyeti işleme koymayan İçişleri Bakanlığı’nın kararını kaldırdı. Bu karar sonrası, bakanlık iddiaları araştırmak üzere ön inceleme yaptıracak. Eğer iddialar ciddi bulunursa soruşturma izni verilecek. Soruşturma izni verilmezse, karar tekrar Danıştay’ın önüne gelecek.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yardımcıları ve bürokratları hakkında 'FETÖ’ye yardım ettikleri gerekçesiyle yapılan suç duyurusunu işleme koymadı. Şikâyet dilekçesinde, belediye yöneticilerinin suçlandığı dikkat çekenler konular şöyle:

"Mamak Belediyesi’ne ait Küçük Kayaş Mahallesi’nde, 42 bin metre karelik taşınmazı, üniversite kurulması amacıyla FETÖ’nün kontrolünde bulunan Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı’na 25 yıl süreyle ücretsiz olarak tahsis etmek. Belediye başkanı ve yardımcıları olarak, bu vakfın mütevelli heyetinde ve yönetiminde yer almak. Bu vakfa, belediyeye ait 23 bin metre karelik 6 taşınmazı ücretsiz tahsis etmek.

Küçük Kayaş Mahallesi’nde bulunan ve imar planında park alanı kalan taşınmazda 4 bin metrekare alana sahip spor salonu niteliğinde yapı inşa ettirmek. Bu yapıyı FETÖ’nün yönetiminde bulunan “Kimse Yok mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ne piyasa rayicinin çok altında bir bedelle kiralamak. Bakanlar Kurulu tarafından kamuya yararlı dernek statüsü kaldırılan anılan derneğin kira sözleşmesini feshetmemek ve binayı tahliye etmemek.

Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan bir alanda usulsüz imar planı değişikliği yaparak, FETÖ’nün kontorülünde ve yönetiminde olan Hacı Bektaş Veli Kültür Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından Sünni ve Alevi vatandaşlar arasında huzursuzluk ve çatışma çıkarmasını sağlamak amacıyla 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde cami-cemevi projesinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Proje alanında kalan taşınmazları park yapılacağı gerekçesiyle vatandaşlardan almak. Aksi yöndeki yargı kararına rağmen projenin tamamlanmasını sağlamak."

Soylu, işleme koymadı

Yapılan şikâyeti inceleyen İçişleri Bakanlığı, 24 Ekim 2017’de işleme koymama kararı vererek, ön inceleme başlatmadı. Bakan Süleyman Soylu da karara ‘olur’ verdi. Kararın gerekçesinde, ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olduğu, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı ileri sürüldü.