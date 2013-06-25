Danıştay Genel Kurulu'ndan başkanlık için aday çıkmadı

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından boşalan Başkanlık için aday çıkmadığı için seçim yapılamadı.

Başkanlık seçimi için bugün toplanan Danıştay Genel Kurulu, adaylık için başvuruda bulunulmaması ve üyeler tarafından da aday önerilmemesi nedeniyle seçime geçemeden dağıldı. Danıştay Genel Kurulu, seçim için cuma günü tekrar toplanacak.

Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Gizli oyla yapılan seçimlerde ilk üç oylamada sonuç alınamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılıyor. Bu turdan da sonuç alınmazsa, seçim yeniden aday gösterilerek tekrarlanıyor.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için sekiz yıl Danıştay üyeliği yapma şartı, dört yıla indirilmişti. Seçime katılmak isteyenler, seçim gününden önce Danıştay Başkanlığı'na yazıyla başvurabilecekleri gibi toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabiliyor veya üyeler tarafından teklif edilebiliyor.

Seçilecek yeni Danıştay Başkanı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.