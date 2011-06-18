Danıştay eski Başkanı Birden: Danıştay'a saldırı davasına müdahil olmak istiyorum

T24- Danıştay saldırısının mağdurları 5 yıl sonra ilk kez ifade verdi. Danıştay eski Başkanı Mustafa Birden, 17 Mayıs 2006’daki saldırı anını mahkemede anlattı. Birden, “Saldırgan Alparslan Arslan tekbir getirmedi, slogan da atmadı. Davaya müdahil olmak istiyorum” dedi.

Mustafa Türk'ün Star gazetesinde yayımlanan (18 Haziran 2011) haberi şöyle:











13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay’a saldırı olayının mağduru Danıştay 2. Dairesi’nin üyeleri dün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık-mağdur sıfatıyla dinlendi. Danıştay eski Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire Başkanı Kamuran Erboğa, üye Ayla Gönenç ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu mahkemeye ifade verdi. Ayfer Özdemir ise rapor alarak ifadeye gelmedi. Mustafa Birden, olay anını şöyle anlattı:

Tehdit telefonları alıyordum

“Saldırgan Alparslan Arslan, odaya girdikten sonra üyeleri süzdü, sonrasında hedef belirleyip ilk bana ateş etti. Göğüs bölgemden yaralandım. Hacettepe’de tedavi oldum. Saldırgan olay anında herhangi bir tekbir getirmedi, slogan attığına da şahit olmadım. Danıştay’ın başörtüsüne yasak getiren kararından sonra tehdit telefonları ve mailleri aldım. Danıştay yetkilileri bu tehditlere ilişkin telefon ve mail kayıtlarını Emniyet’e bildirdi. Saldırıdan önce kargo şirketleri adına arayanlar oldu. Paket göndereceklerini söyleyerek adresimi istediler. Ben de ‘Paketi gönderen adresimi de bilir. Bilmiyorsanız işyerime gönderin’ dedim, ancak herhangi bir kargo gelmedi. Bu telefonlar, birden kesildi. (Soru üzerine) Kubbealtı Restoranı’nın sahibini tanımıyorum, oraya gittiğimi de hatırlamıyorum. Tetikçi Alparslan Arslan ve diğer sanıklardan şikayetçiyim. Ergenekon’la birleştirilen davaya mağdur sıfatıyla müdahilliğime karar verilmesini istiyorum.”

Üyelerin hepsi şikayetçi oldu

Saldırıya uğrayan diğer üyeler Erboğa, Gönenç ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu şikayetçi olduklarını, davaya katılmak istediklerini söyledi. Birden dışındaki üyeler de olay anına ilişkin benzer ifadeler verdi ve Alparslan Arslan’ı teşhis etti. Mustafa Birden’in ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü. Birden ve üyeler ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi’nden ayrıldı.

‘Arslan tekbir getirdi' demişti

Tansel Çölaşan’ı ifadeler yalanladı

DÖNEMİN Danıştay Başkanvekili Tansel Çölaşan saldırının ardından şöyle demişti: “Saldırgan, Allah`ın elçisiyiz, askeriyiz` diyerek odadan içeri giriyor. Bunlar türban kararından ötürü. Yapılanlar yanlış, bu sadece Danıştay`a yapılan bir saldırı değildir, lanetlemek yetmez. Toplumsal mutabakatı bozanlar suçludur. Onlar kendilerini biliyor.`` Mustafa Birden ile diğer üyelerin mahkemedeki ifadeleri Çölaşan’ın bu sözlerini yalanladı.