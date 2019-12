Danıştay-Ergenekon birleşti

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davanın, “Ergenekon” davası ile birleştirilmesine ve dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.





Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, “Ergenekon davasıyla birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu” gerekçesiyle bozma kararı verdiği, Danıştay üyelerine saldırı davasının üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, Süleyman Esen, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Tekin İrşi ile sanık avukatları ve müdahil avukatlar katıldı.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2008/209 esas sayılı “Ergenekon” davası ile Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davanın birleştirilmesi talebine, muvafakat verildiğine dair müzekkereye cevap verildiğini kaydetti.



Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, mahkemede görülen dava ile “Ergenekon” davası arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunması nedeniyle her iki davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verilmesini talep etti. Savcı Taştan, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamının kararlaştırılmasını istedi.



Müdahil Mustafa Yücel Özbilgin mirasçılarının avukatı Hüseyin Avni Karabeyoğlu, dava ile “Ergenekon” davası arasında bağlantı var ise ilgili sanıkların birleştirilerek yargılamanın yapılmasını talep etti. Eğer her iki dava arasında bir bağlantı yok ise birleştirmenin İstanbul'da yapılmasına karşı olduklarını belirten Karabeyoğlu, “Ayrıca suç yeri itibarıyla bir birleştirme olacaksa yargılama yerinin Ankara Mahkemeleri olduğundan, yargılamaların burada birleştirilerek yapılmasını talep ediyoruz” dedi.



Müdahil Danıştay Başkanlığı'nın avukatı Canan Sibel Özkan ise birleştirme hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını kaydetti.



Sanık Tekin İrşi'nin avukatı Atılgan Göymen, her iki davanın dosyalarının, Ankara'da birleştirilmesi talebinde bulundu.



Sanık Alparslan Arslan'ın avukatı Muzaffer Anıl Uçar ile sanık İsmail Sağır'ın avukatı Alparslan Çay ise birleştirme talebinin reddine karar verilmesini istedi.



Sanık Osman Yıldırım'ın avukatı Ayşen Akçay da birleştirme konusunda takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi.



Sanık Süleyman Esen'in avukatı Mehmet Ener ise her iki davanın İstanbul'da birleştirilmesini talep etti.



'Savcıları selamlıyorum'





Sanık Tekin İrşi, tahliye talebinde bulunurken, sanık İsmail Sağır da “Söyleyecek bir şeyim yok” diye konuştu.



Sanık Erhan Timuroğlu, “Ergenekon” davasında yargılanan sanıklar ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, “Ben kimseye uşaklık ve askerlik yapmadım. Hiç kimsenin amacı doğrultusunda çalışmadım” dedi.



Sanık Süleyman Esen de “Ergenekon” davasının sanıkları ve olaylarla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Esen, tahliyesini talep etti.



Sanık Osman Yıldırım ise konuşmasına, “Sayın savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Ali Pekgüzel'i ve Atatürk Cumhuriyeti'ne saygılı tüm savcıları selamlıyorum” diye başladı.



Davanın karar duruşmasında “Atatürk'e hakaret etmediğini” savunarak Yıldırım, “Aydın Doğan'ı kastettim. Ben bu devleti, Cumhuriyeti, vatanı savunuyorum. Ergenekon Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı haçlı seferi düzenliyor” şeklinde sözler sarf etti.



Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanıklar hakkında görülen kamu davası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2008/209 esas sayılı “Ergenekon” davası arasında hukuki ve fiili bağlantı olduğu görüldüğünden, CMK'nın 8. ve devam maddeleri uyarınca Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davanın, “Ergenekon” davası ile birleştirilmesine ve yargılamanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2008/209 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.



Mahkeme, tutuklu sanıklar Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, Süleyman Esen, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Tekin İrşi'nin, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.