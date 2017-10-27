Danıştay, Ensar Vakfı'nın kazandığı ihalenin iptalini onadı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilen Abdal Kültür Merkezi’nin, Ensar Vakfı\'na aylık 625 liraya kiralanmasına yönelik, CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın Bursa 2\'nci Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonunda çıkan \'kirala işleminin iptali\'ne ilişkin kararı, Danıştay 13. Dairesi onadı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Danıştay\'ın onayladığı bu kararın emsal teşkil edeceğini söyledi.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Abdal Caddesi Tahıliçi Sokak’taki Abdal Kültür Merkezi\'nde, Aralık 2013\'te restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmaların 2015 yılında sona ermesin ardından Osmangazi Belediye Meclisi, kültür merkezinin ihale usulü ile kiraya verilmesine karar verdi. 2016 yılı Şubat ayında yapılan ihaleye, İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ile Ensar Vakfı Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede, Abdal Kültür Merkezi\'nin aylık 625 liraya 10 yıl süreyle Ensar Vakfı Bursa Şubesi’ne kiralanmasına karar verildi. İhalenin yapılma şekli ve kira bedelinin düşük olmasına tepki gösteren CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Mahkeme, encümen tarafından yapılan ihalenin \'Hukuka uyarlı olmadığı\' sonucuna vararak, uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle geçen kasım ayında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi\'nin bu kararı sonrası Osmangazi Belediyesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'ne gitti. Mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı reddetti.

Bursa 2\'nci İdare Mahkemesi, davayı sonuçlandırarak, kiralama işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme kararı sonrası iddiaya göre, Ensar Vakfı binayı kullanmaya devam ederken, sadece tabelayı değiştirip yerine Abdal Kültür Merkezi tabelası asıldı.

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Bursa 2. İdare Mahkemesi\'nin verdiği bu kararı, Osmangazi Belediyesi\'nin yasal hakkını kullanarak, bozulması yönünde temyiz için Danıtşay\'a gönderdiğini söyledi. Karaca, \"Danıştay 13. Dairesi, Osmangazi Belediyesi\'nin itirazını görüşüp, reddetti. Yani, Bursa 2. İdare Mahkemesi\'nin kararını onaylamış oldu. Böylece bir hukuksuzluk son buldu. Ensar Vakfı\'na kamunun tüm imkanlarına yönelik peşmeş çekilmesi engellenmiştir. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi en üst noktada da tescil edildi. Böylece alınan bu karar Ensar Vakfı için devam eden benzer davarlarda emsal olacak\" dedi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Suna Soydaş ise Danıştay\'ın verdiği onama kararına artık itiraz hakkı olmadığını belirtip, \"İhale iptal edildi. Bundan sonra belediyeden, buranın kamu yararına kullanılması için kültür merkezine dönüştürülmesini bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi, alınan bu karara rağmen hukuka aykırı davranmaya devam ederse konunun takipcisi olacağız\" diye konuştu.



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