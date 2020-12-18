Danıştay davasında yargılanan Süleyman Esen, balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Danıştay davasında yargılanan ve Alparslan Aslan'a yardım ettiği suçlamasından beraat eden Süleyman Esen, Üsküdar'da 6. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Süleyman Esen (43), İstanbul Üsküdar’da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Önceki gün saat 14.30 sıralarında, 6. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Esen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen’in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yakınları ise polise, Danıştay davası sırasında avukatlık mesleğinden atılan Esen’in psikolojik sorunları olduğunu ve sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

17 Mayıs 2006’da Danıştay 2. Dairesi’nin 5 kişilik heyeti toplantı halindeyken içeri giren Alparslan Arslan, üyelere ateş açmış ve başkan Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürmüştü. Esen bu davadan beraat etmişti. Alparslan Arslan yargılandığı bir diğer dava olan Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasıyla ilgili “Bombaları Süleyman Esen’den aldım” demişti.