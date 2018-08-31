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Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- DANIŞTAY davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı

31 Ağustos 2018 19:46

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- DANIŞTAY davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne\'den Yunanistan\'a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelinin yapılan incelemesinde Osman Yıldırım olduğu belirlendi. Danıştay\'da 17 Mayıs 2006 günü düzenlenen ve Danıştay 2\'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Bilgin\'in hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında bir numaralı sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası alırken; davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına carptırılmıştı.

Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturma sürüyor.

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