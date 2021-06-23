Danıştay’dan Soma kararı: Kamu görevlileri hesap verecek

Danıştay 1. Daire, 301 madencinin öldüğü Soma katliamında kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırdı.

ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre, dosyayı yeniden ele alan Danıştay 1. Daire, bakanlığı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırdı. Danıştay’ın bu kararıyla birlikte dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer’in bulunduğu 13 iş müfettişi yeniden soruşturulacak.

Danıştay kararına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma’da 301 madencinin öldüğü katliamla ilgili yürütülen soruşturmada kamu görevlileri yönünden soruşturma izni vermemişti.

Soma davasındaki müşteki avukatları, bu durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda hak ihlali kararı verip, kararı ihlalin giderilmesi için Danıştay’a gönderilmesine karar vermişti.