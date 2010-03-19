Danıştay da Anayasa paketine tepkili

T24 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Anayasa değişikliği paketinde yer alan HSYK'nın yapısına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak, "Gerek alt mahkemelerde gerekse üst mahkemelerde ayrışıklık varmış gibi gösterilmesi, HSYK'nın kamuoyuna şikayet edilmesi, yüksek yargının bazı kararlarının eleştiri sınırlarını aşarak kamuoyuna yansıtılması işte bu hazırlıkların ön hazırlığıydı" dedi.



Birden, Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği'nin Gazi Üniversitesinde düzenlediği "Türkiye'de Yılın Adamları ve Kuruluşları" ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliği paketindeki HSYK'nın yapısında değişiklik öngörülmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Birden, bu konudaki düşüncelerini defalarca söylediğini anımsattı.





Birden, şöyle konuştu:



"Özellikle bunun hazırlık aşamasında gerek alt mahkemelerde gerekse üst mahkemelerde ayrışıklık varmış gibi gösterilmesi, HSYK'nın kamuoyuna şikayet edilmesi, yüksek yargının bazı kararlarının eleştiri sınırlarını aşarak kamuoyuna yansıtılması işte bu hazırlıkların ön hazırlığıydı. Yedi kişilik kurul 21'e çıkartılıyor. Kurulda iki Danıştay üyesi vardı, 1'e düşürülüyor. Bunu anlamak mümkün değil."



Yüksek yargının bağımsızlığı için Cumhurbaşkanı'nın üye seçiminin azaltılması gerektiğini belirten Birden, bu değişiklikle Cumhurbaşkanı kontenjanının artırıldığını söyledi.



Birden, "Bu tasarıyla alt mahkemelerden altı üye alıyorsun, yüksek yargıdan dört üye alıyorsun. Bunu da anlamak mümkün değil. Yüksek yargının kuruldaki etkisini kaldırmaya yönelik olduğu yolundaki düşünceyi pekiştiriyor. İnşallah Meclis'te düzeltilir" diye konuştu. Mustafa Birden, "Değişiklik yasalaşırsa tavrınız ne olur?" sorusunu, "Kanunlar ne diyorsa onu yaparız" diye yanıtladı.





MHP Grup Başkanvekili Vural: "Yargı bağımlı hale gelir"



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, HSYK'nın yapısında yapılması düşünülen değişiklikle yargının bağımlı hale getirileceğini savundu.



Vural, "Doğrudan doğruya kendileri hakkında hüküm verecek üst yargıyı etkilemek amacıyla düzenleme ortaya çıkmıştır. Yürütme, ahtapot gibi bir taraftan muhalefete, bir taraftan medyaya el uzatıyor, herkesin özgürlüğüne el uzatıyor" dedi.



Yargının etkisiz hale dönüştürülmek istendiğini öne süren Vural, "Amaç ve hedef doğrudan doğruya yargıyı yürütmenin etkisine sokmaktır. Amaç yargıyı siyasallaştırmaktır" diye konuştu. Vural, bir soru üzerine, Anayasa paketiyle ilgili taslağın henüz kendilerine gelmediğini de söyledi.



AKP, Anayasa değişikliği paketini, muhalefete götürmeden en çok tartışılan maddelerinden birinde değişikliğe gitti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Meclis'in üye seçmesi tasarıdan çıkarıldı.





Yargıdan pakete ilk tepkiler



HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin olarak, "Birinci hedefin HSYK olduğu da görüldü, o da belli. Sanıyorum bundan sonra belki bizim de bazı şeyleri ifade etme imkanımız olacaktır" dedi.



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de, "Düzenleme kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına aykırı olmamalı" diye konuştu.









