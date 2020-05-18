Danıştay, Cumhurbaşkanlığı itirazına son noktayı koydu: Sözlü sınavla avukat alınamaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözlü sınavla kamu kurum ve kuruluşlarına avukat alımına olanak veren yönetmelik değişikliğini iptal eden Danıştay 12. Dairesi’nin kararını onadı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın itirazını reddeden kurul, iptal kararının “hukuka uygun olduğunu” bildirdi. Bakanlar Kurulu, 3 Ekim 2012’de, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Bu kapsamda yönetmeliğe, “Kamu kurum ve kuruluşları özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler” hükmü eklendi.

İstanbul Barosu adına avukat Atilla Özen, “sözlü sınavla avukat alımının subjektif değerlendirmelere neden olacağı” gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle dava açtı.

Danıştay 12. Daire, “yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle, 2018’de iptaline karar verdi. Cumhurbaşkanlığı bu karara itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nın itirazının reddine ve iptal kararının onanmasına hükmetti.

Kararda, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi. Böylece iptal kararı kesinleşmiş oldu.