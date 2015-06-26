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Danıştay, Cumhurbaşkanlığı arazisinin 'sit özellikleri' taşımadığına karar verdi

Yerel mahkeme tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin karar vermişti

26 Haziran 2015 00:29

Danıştay 14. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarının bulunduğu alanın tarihi sit özellikleri taşımadığına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Danıştay 14. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı hizmet binasının yer aldığı alana ilişkin 22 Mayıs 2014 tarihli kararla, yerel mahkemenin tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin işlem hakkında verdiği iptal kararının yürütmesini durdurdu.

Yüksek Mahkemenin bu kararının gerekçesinde, söz konusu alanın tarihi sit özelliklerini taşımadığının açıkça ifade edildiği belirtildi. 

Danıştay 14. Dairesinin bugün de E:2014/3456, E:2014/3468, E:2014/3469 ve E:2014/3471 esas numaralı dosyaları karar bağlayıp yerel mahkemenin iptal kararlarını tamamen bozduğu öğrenildi. 

Kararla, Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarına ait bölgenin tarihi sit alanı olmadığı vurgulandı.

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