Danıştay, CHP'nin 'mühürsüz oy kararıyla' ilgili başvurusunu reddetti

Danıştay, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının iptal edilmesi talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Danıştay'ın YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmediğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Danıştay tarafından, CHP'nin itirazına ilişkin 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi' denildi.

Anadolu Ajansı (AA) da kararın 1'e karşı 4 oyla alındığını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın kısa süre içerisinde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile bir görüşme yapması bekleniyor.

CHP, YSK'nın mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararının iptali talebiyle 21 Nisan'da Danıştay'a başvurmuştu.

CHP'nin avukatı ve eski Konya Milletvekili Atilla Kart, "Yaptığımız başvuru idari işleme karşıdır" demişti.

Kart Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Adli gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz, hem evet hem de hayır oyu veren vatandaşların iradesine sahip çıkıyoruz, bu engelleniyor. Sorun bu" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısını açılışında yaptığı konuşmada, YSK'yi sert sözlerle eleştirdi.

YSK üyelerinin "Hakimlik mesleğine gölge düşürdüklerini" söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunu, bize bunu anlatmak zorundadır. Bunları yapanlara hakim denmez. Cübbe giymelerini de doğru bulmuyorum. Gidip bir siyasi partinin cübbesini girebilirler.

"'Ben siyasetçi değilim cevap vermiyorum' diyor. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim, sen o cübbeyi giymeye layık değilsin. Gayri meşru bir halk oylamasının tek nedeni, sorumlusu sensin."