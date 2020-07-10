Danıştay, bugün Ayasofya için kararını verecek: Ya yüksek yargı ya kararname

Danıştay’ın Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Karar olumlu olursa Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye girecek, karar olumsuz olursa bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gündeme gelecek. Her iki formülde de Ayasofya ibadete açılabiliyor.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi’nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.

Danıştay Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve iptal ederse, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış olacak. Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, birinci formül, Erdoğan’ın Ayasofya’yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak. İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne uygulattırabilecek. Yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması durumunda ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami statüsü kazanabilecek ve ibadete açılabilecek. AKP'nin hukukçu milletvekilleri, her ihtimale karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de çalışıyor.