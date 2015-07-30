Danıştay, Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı bozdu!

Danıştay 6. Dairesi, Taksim’e Topçu Kışlası yapımının önünü açan kararının ardından, Taksim’e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı planların iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirterek bozdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Taksim cami projesi ve Galatasaray katlı otoparkı dahil, birçok projeye dayanak oluşturan imar planının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi hakkında dava açmıştı. İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel SİT alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile 1/5000 ölçekli "Beyoğlu Nazım İmar Planı"na ilişkin 25 Eylül 2013 tarihinde iptal kararı verilmişti.

'Bilirkişi raporu bilimsel veriler içermiyor'

Bir üst mahkemeye taşınan davada, Danıştay 6. Dairesi planların iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirterek, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine vardı. Oybirliği ile alınan Danıştay kararında "Dava konusu planların teknik ve bilimsel olarak gerektiği gibi değerlendirilmediği, yine raporda soyut ve genel değerlendirmelerin yer aldığı, netice itibariyle, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gerekçe de tarih de aynı

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesini de kapsayan Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planının iptal edilmesiyle ilgili kararı da geçtiğimiz günlerde bozmuştu. Daire, Topçu Kışlasını kapsayan imar planlarıyla ilgili karar düzeltme talebini 31 Mart 2015 tarihinde kabul ederken, aynı tarihte Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı da bozdu. Her iki kararda da bilirkişi raporunun bilimsel veriler içermediğini belirterek yeni bir bilirkişi raporu talep edildi.