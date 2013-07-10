Danıştay Başkanlığı'na ilk aday Zerrin Güngör

Danıştay'da bir aydır devam eden "aday" krizi çözüldü. Başkanlığın en güçlü iki adayından birisi olarak gösterilen Başkanvekili Zerrin Güngör adaylık başvurusu yaptı.



Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’nun yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra başkanlık için yeni aday çıkmaması nedeniyle yaşanan kriz çözüldü.

NTV'nin haberine göre, seçimlerin güçlü adayları arasında gösterilen Başkanvekili Zerrin Güngör dün adaylık başvurusunda bulundu.

Seçimlerde belirleyici olacak yeni üyeler isimler üzerinde uzlaşma sağlayamamış, bu nedenle başkan adayı belirlenememişti.

Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde Zerrin Güngör’ün seçilmesi halinde Firuzan İkincioğulları ve Sumru Çörtoğlu’ndan sonra Danıştay'da üçüncü kez bir kadın başkanlık görevini üstlenmiş olacak.