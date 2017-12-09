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Danıştay Başkanı'nı Danıştay'a şikayet eden CHP'ye Danıştay'dan ret!

CHP'li Tanrıkulu'nun, Danıştay Başkanı Güngör şikayetine ret

09 Aralık 2017 16:51

Danıştay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Başkan Zerrin Güngör'ü şikayet eden başvurusunu "Yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığı"  gerekçesiyle reddetti.

Danıştay, CHP'li Tanrıkulu'nun verdiği şikayet dilekçesine verdiği yanıtta, "Yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı saptandığından, konunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin uygun görülmediğine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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CHPDanıştayZerrin Güngör

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