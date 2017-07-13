Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'e 'örtülü' protesto

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, seçimde 120 üyeden 49’unun oyunu alamadı. 23 üye boş oyla örtülü protesto eylemi yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Danıştay Başkanlığı seçim sonuçları, yeniden seçilen Zerrin Güngör’e karşı ciddi bir muhalefet oluşmaya başladığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Rize’ye çay toplamaya gitmesi, bir törende cüppesinin önünü iliklemeye çalışması nedeniyle eleştirilerin odağındaki Zerrin Güngör’e karşı 23 üye boş oy atarak örtülü bir protesto eylemi yaptı. Ayrıca 120 üyeden 49’nun Güngör’e oy vermemesi de oluşan rahatsızlığın bir başka göstergesi oldu. Zerrin Güngör, 18 Temmuz 2013’te Danıştay Başkanlığı’na seçildi. Güngör seçilince dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” demişti. Güngör, görev süresi boyunca Danıştay’ı kapalı kutu gibi yönetmeye çalışırken, diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sık sık aynı yerlere gitmesiyle gündeme geldi.

Çay toplamaya katılmıştı

Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile tartışan Erdoğan’ın karşısında cüppesinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışması tartışma yaratmıştı. Güngör, yine Erdoğan’ın Rize’de çay toplama etkinliğine katılmıştı. Bu ortamda önceki gün Danıştay Başkanlığı seçimlerine yeniden gidildi. Güngör’ün karşısına Danıştay Üyesi Nizamettin Kalaman çıktı. Güngör, 120 üyenin 71 oyu ile yeniden başkanlığa seçildi. Ancak Güngör’e oy vermeyen ciddi bir kitle yer aldı. 49 üye Güngör’e oy vermeyerek tavrını belli etti. Nizametten Kalaman 19 oy alırken, 23 üyenin boş oy atması, 5 üyenin geçersiz oy kullanması Güngör’ü protesto olarak yorumlandı. Öte yandan Güngör’ü ilk teprik edenlerin başında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün telgraf göndererek Güngör’ü kutladı.