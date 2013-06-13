Danıştay Başkanı Karakullukçu: Hukuk devletinde yargı kararı esastır

Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasının referanduma götürüleceği haberleri üzerine Danıştay'tan açıklama yapıldı. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu: "Referandumdan çıkan sonuç yargı kararının önüne geçemez" dedi.

Gezi Parkı protestoları ve çıkan olaylarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eylemlerde yer alan 11 kişilik heyetle 4.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın Topçu Kışlası için Beyoğlu ilçesi veya İstanbul genelinde olmak üzere referandum yapılabileceğini söylediğini açıkladı.

Hüseyin Çelik'in yaptığı referandum çıkışının ardından bir açıklama da Danıştay'dan geldi. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Gezi Parkı'nda yapılacak projenin referanduma götürülmesi fikrine ilişkin, "Bunu referandum olarak algılayamıyorum. Daha çok kamunun istek ve arzusunu ortaya çıkarmak için yapılan bir oylama. Bu yargı kararının önüne geçemez. Hukuk devleti deyince yargı kararı esastır" dedi.