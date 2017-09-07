"Danıştay Başkanı görevden ayrılmalı"

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün "CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor.Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı" ifadesine tepki gösterdi. Kongar, "Bu tutum ve davranış doğrudan doğruya Demokratik Rejime, Anayasa’ya aykırıdır ve bu nedenle de, Danıştay Başkanı’nın derhal görevindenayrılmasını gerektirecek niteliktedir" diye yazdı.

Emre Kongar'ın "Danıştay Başkanı görevden ayrılmalıdır" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Toplumdaki adaletsizlikler o denli yaygınlaştı, adalet arayışı o denli güç kazandı ki, AKP/Erdoğan iktidarı adalet konusunda tam bir savunmaya geçti!

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Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi HukukFakültesi mezunu Başbakan Yardımcısı, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şöyle bir tvit attı:

“Kim ne derse desin, Türk yargısı, AB ülkeleri yargısından da ABD yargısındanda hem daha fazla hukuka bağlı ve hem de daha fazla adildir.”

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Bozdağ’ın Twitter’den paylaştığı bu sözlerin sosyal medya mecralarındaki en terbiyeli ve nazik karşılığı “Şaka yapmış” biçiminde oldu.

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Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1976 mezunu, DanıştayBaşkanı Zerrin Güngör ise şöyle demiş:

“Yargıyı bu şekilde malzeme yapmak, töhmet altında bırakmak bütünTürkiye’ye zarar verir.

CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor.Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı.

Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak birtelkin, telefon, uyarı almadım, almadık.

CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor?

Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskidenonların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenlerahatsızlar.”

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Anayasamız, idarenin, yani iktidarın, yani hükümetin, bütün işlemlerininyargı denetimine tabi olduğunu belirtir.

Danıştay, vatandaşların, hem bireyler, hem de elbette siyasal partiler başta olmak üzere, örgütler olarak, hükümet kararları aleyhine başvurularının son inceleme merciidir.

Daha açık bir ifadeyle, Danıştay, iktidarı yargılar:

Danıştay, hükümeti “şikâyet edilen” taraf olarak yargılar; Demokratik Rejimi, temel hak ve özgürlükleri, kamu çıkarlarını, idareye, yani siyasal iktidara karşı korur.

Bu kurumun başında bulunan kişinin, açıkça iktidardan yana tavır koyması, Ana Muhalefet Partisi ile siyasal polemiğe girmesi Demokratik Rejimlerde Anayasal açıdan kabul edilebilir bir tutum ve davranış değildir.

Bu tutum ve davranış doğrudan doğruya Demokratik Rejime, Anayasa’ya aykırıdır ve bu nedenle de, Danıştay Başkanı’nın derhal görevinden ayrılmasını gerektirecek niteliktedir.

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Her zamankinden daha güçlü bir biçimde:

DİREN İDARİ YARGI...

DİREN ADLİ YARGI...

DİREN ADALET...

DİREN DEMOKRASİ!